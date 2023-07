‘Summer Limited Edition’ | Ilenia Lazzarin e Luca Seta nel cast della serie dall’anima green

Leggi su funweek

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’estate è ricca di novità su DeAKids che, insieme alla versione on the road di Music Distracation, ha presentato anche laSummerEdition. Disponibili on demand su Sky dal 24 luglio e in streaming su NOW, gli episodi andranno in onda sul canale 601 di Sky dal 28 agosto ogni lunedì alle 19.50. Alla regia Mario Vitale, che firma la prima commedia teen a tinte rosa erealizzata con il contributo di Fondazione Calabria Film Commission. “Siamo felici di aver investito su una produzione che valorizzi il territorio”, ha dichiarato il commissario Anton Giulio Grande. “Finora, infatti, letv e i film girati in Calabria sono stati legati a certi cliché in cui non ci riconosciamo completamente. Un mood triste, la voglia di riscatto, il dramma. Abbiamo sposato subito questo progetto che vanta un ...