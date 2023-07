Intervenuto alle colonne de Il Corriere dell'Alto Adige, Pierpaoloha parlato della nuova stagione e dei cambiamenti che attendono il. Queste le parole dell'allenatore al termine dell'amichevole contro il San Giorgio, vinta per ben 9 - 0: "Siamo ......test - match della stagione agonistica 2023 - 2024 per l'FC. Impegnati su campo di Stanghe di Racines, dove stanno conducendo il ritiro estivo, i biancorossi di mister Pierpaolo...Pierpaolo, allenatore del Sudtirol, ha parlato della prossima stagione di Serie B. Tutti i dettagli Pierpaolo, allenatore del Sudtirol, ha parlato a Trivenetogoal. PAROLE - "Non siamo più la Cenerentola e gli altri ci vedranno con occhi diversi, lo spirito e l'entusiasmo sono però gli stessi: ringrazio ...

Südtirol, Bisoli: “Siamo migliorati sotto diversi punti di vista” ItaSportPress