Su che canale vedere la Serie A 2023-2024? Sky | DAZN | Rai | Mediaset | dove vedere le partite E le trattative per il futuro…

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) LaA inizia fra poco meno di un mese. Dal weekend del 20 agosto prenderà il via il massimo campionato italiano, in cui tutte saranno all’inseguimento del Napoli campione d’Italia. Come negli ultimi due anni, anche in questosaràla casa del nostro calcio. La piattaforma digitale continuerà ad avere i diritti su tutte ledella massimaitaliana, che trasmetterà in diretta esclusiva. Come gli scorsi due anni, Sky avrà invece a disposizione treper giornata in co-esclusiva. Dalle cose cambieranno. I diritti televisivi sono difatti all’asta per il quinquennio che andrà fino al 2029. Rai ed Amazon si sono tirate indietro, mentre sono ancora in gioco Sky,, Al ...