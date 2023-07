Strage Samarate | uccise moglie e figlia a martellate | condannato all’ergastolo

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) – Per ladii giudici della corte d’Assise di Busto Arsizio (Varese) hannoAlessandro Maja accusato del duplice omicidio dellaStefania e dellaGiulia e del tentato omicidio del figlio Nicoló, 23 anni, che porta ancora i segni dell’aggressione. I giudici hanno ritenuto le aggravanti prevalenti rispetto alle attenuanti e hanno stabilito anche l’isolamento diurno per 18 mesi e l’interdizione dai pubblici uffici per l’uomo che la notte tra il 3 il 4 maggio 2022 ha infierito, a colpi di martello, contro la sua famiglia. I giudici, ha spiegato l’avvocato di parte civile Stefano Bettinelli, “hanno anche stabilito una provvisionale di circa 200mila euro per ogni parente delle vittime e il danno biologico per il figlio di ...

I giudici hanno ritenuto le aggravanti prevalenti rispetto alle attenuanti e hanno stabilito anche l'isolamento diurno per 18 mesi per Alessandro Maja "Non lo perdono, ma vorrei incontrarlo per capire, per chiedere perché ha deciso di distruggere la nostra famiglia" Le parole del figlio Nicolò