Strage di Samarate | il figlio sopravvissuto ' Non perdonerò mai mio padre'

'È giusto così'. Con queste parole Nicolò Maja, 21 anni, ha commentato la sentenza di condanna all'ergastolo di suo padre, Alessandro Maja, reo dell'omicidio della moglie Stefania Pivetta, 56 anni, e della figlia Giulia di 16 anni, e per il tentato omicidio del figlio maggiore Nicolò, presente in aula.

Strage di Samarate, padre-killer condannato all'ergastolo | Il figlio sopravvissuto: "Giusto così" TGCOM

BUSTO ARSIZIO (VARESE) BUSTO ARSIZIO. Alessandro Maja, 57 anni, è stato condannato oggi pomeriggio (21 luglio) all'ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno dalla Corte d'Assise di Busto Arsizio… Leg ..."Non lo perdono, ma vorrei incontrarlo per capire, per chiedere perché ha deciso di distruggere la nostra famiglia" Le parole del figlio Nicolò ...