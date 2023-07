Strage di Samarate | ergastolo per Alessandro Maja | ha ucciso a martellate la figlia Giulia di 16 anni e la moglie Stefania Pivetta Il

(Di venerdì 21 luglio 2023)diper: il papà killer haladi 16e la, e per il tentato omicidio del figlio maggiore ...

16 anni, e della moglie Stefania Pivetta, 56 anni , e per il tentato omicidio del figlio maggiore Nicolò, colpiti a martellate nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2022, nella loro villetta a...di, ergastolo per Alessandro Maja : il papà killer ha ucciso la figlia Giulia di 16 anni e la moglie Stefania Pivetta a martellate, e per il tentato omicidio del figlio maggiore ... Ha parlato poi di problemi sul lavoro, forse ingigantiti dalla sua mente, e di un ...

Strage di Samarate, padre-killer condannato all'ergastolo TGCOM

Il giovane Nicolò, sopravvissuto alle martellate del padre, oggi si è presentato in aula senza sedia a rotelle ...La Corte d'Assise di Busto Arsizio (Varese) è entrata in camera di consiglio al termine del processo nei confronti di Alessandro Maja, il 57enne interior designer a processo ...