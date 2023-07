Strage di Samarate | attesa per la sentenza Alessandro Maja rischia l’ergastolo

(Di venerdì 21 luglio 2023) La Corte d'Assise di Busto Arsizio (Varese) è in camera di consiglio al termine del processo nei confronti di, il 57enne interior designer a processo per l'omicidio della figlia Giulia, 16 anni, della moglie Stefania Pivetta, 56 anni, e per il tentato omicidio del figlio maggiore Nicolò, 24 anni. Il sostituto procuratore Martina Melita, nella scorsa udienza, ha chiesto perla condanna all'ergastolo per ladi, mentre la difesa ha chiesto le attenuanti generiche e il riconoscimento del parziale vizio di mente, per poi rinunciare alle repliche di oggi.

