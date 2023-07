Strage di Samarate | Alessandro Maja condannato all’ergastolo per l’assassinio di moglie e figlia

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 luglio 2023) La Corte d’Assise di Busto Arsizio hae a 18 mesi di isolamento diurno, l’imprenditore di, in provincia di Varese, che la notte del 4 maggio 2022 uccise a martellate laStafania Pivetta e laGiulia di 16 anni, oltre a ferire gravemente suo figlio maggiore Nicolò. La procura aveva chiesto lo scorso 23 giugno l’ergastolo per, reo confesso dei delitti, mentre la difesa aveva chiesto l’applicazione delle attenuanti generiche e il riconoscimento del parziale vizio di mente. La sentenza è arrivata dopo 5 ore di camera di consiglio. Colpito alla testa, Nicolò, che oggi ha 21 anni, era stato trasportato in rianimazione all’ospedale di Varese. Ne uscì mesi dopo, dopo ...