"Stop ai maiali con le ali" e altre leggi bizzarre che possiamo aspettarci da questo governo

(Di venerdì 21 luglio 2023) Bastacon le ali. Inon son fatti per volare, e, poiché vi potrebbe essere un chiaro impatto negativo della loro circolazione in aria sul trasporto aereo civile e militare, è ora di presentare un Ddl all’attenzione dei parlamentari, in nome del principio di precauzione e della salvaguardia dei nostri allevamenti. Più o meno così si potrebbe rappresentare il prossimo dibattito parlamentare come quello che si è svolto ieri in Senato sulla carne coltivata e sul relativo disegno di legge presentato dal: si vuole introdurre una norma, per proibire ciò che comunque non è consentito, visto che non l’Italia, ma l’Europa e le rispettive istituzioni deputate devono pronunciarsi sull’immissione in commercio di qualunque prodotto alimentare, e visto che, quando ciò avverrà, nessuna normativa nazionale potrà procedere in ...