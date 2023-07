Stefano De Martino | il retroscena dietro la rottura con Belen

È stato riconfermato in Rai , ma aDeil compenso di Viale Mazzini sembra non bastare. E così ecco che 'nasconde' le sue serate in discoteca. Non a Belen Rodriguez , con cui negli ultimi tempi le cose non sembrano ...Crisi ormai confermata, quella tra Belen Rodriguez eDeNonostante le indiscrezioni siano sempre più insistenti, nessuno dei due interviene per smentire o eventualmente confermare il gossip bollente. Oltre alle voci di una rottura, si ...Il gesto social del conduttore spiazza: ecco cosa ha fatto Belen Rodriguez eDesono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati del momento. I rumors sulla separazione e la nuova storia d'amore tra la showgirl argentina e l'imprenditore bergamasco ...

Belen Rodriguez, bordata-De Martino: nel bagno di un autogrill... Liberoquotidiano.it

Belen e Stefano De Martino si sono lasciati di nuovo: lei è una tro*a perché ha un altro, lui anche se l'avesse tradita resta un santo ...Stefano De Martino in discoteca. Il conduttore avrebbe trovato un nuovo lavoro oltre a quello in tv: la clamorosa indiscrezione.