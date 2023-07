STATS – Cagliari e Frosinone rivoluzionari | Napoli e Lazio conservatori | il mercato a 40 giorni dalla fine

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tutti i numeri e le statistiche di questa prima parte del calcioestivo per le squadre di Serie A. I dettagli La nuova Serie A sta nascendo con unpiù caldo che mai. Prendendo a prestito le formazioni titolari ipotizzate in questo momento da La Gazzetta dello Sport, andiamo a vedere chi sono quelli che agiscono di più e gli immobilisti, i, i riformisti e i. LE NEOPROMOSSE – Hanno il compito di rafforzare la squadra per farsi trovare pronti al balzo di categoria. Di conseguenza, il restyling è corposo, la necessità produce idee.hanno già operato 4 cambi nell’undici titolare (sempre che le previsioni estive trovino la verifica del campo). Il Genoa si è mosso sui due esterni del centrocampo: Zanoli e Martin. Nessuno li ...