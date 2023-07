Stati Uniti-Vietnam | Mondiali Femminili | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 21 luglio 2023) Questa notte alle 3, all’Eden Park di Auckland, gliaffrontano ilnella gara valida per la prima giornata del gruppo E deidi calcio 2023. Una sorta di Davide contro Golia che rievoca però, inevitabilmente, anche questioni storiche. Gli USA sono senza dubbio la nazionale maggiormente accreditata alla vittoria finale del titolo, ma ilvuole fare la sua parte. Ecco dunque lesulle probabili formazioni e dove vedere intelevisiva il match, leCrediti foto: U.S. Soccer FacebookA tale as old as times: si dice così nei paesi ...