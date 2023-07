Stasera in tv c’è “Profumo – Storia di un assassino” | l’ossessione olfattiva si trasforma in morte

(Di venerdì 21 luglio 2023)in tv c’è un thriller da non perdere: ecco tutto quello che c’è da sapere su Profumo –di un assassino (2006) con Dustin Hoffman e Ben Whishaw. Un’ossessione totalizzante . Dalle conseguenze tragiche. Arrivain tv, su Iris, Profumo –di un assassino (2006), thriller drammatico di produzione tedesca con due interpreti sopraffini: Ben Whishaw nei panni del protagonista Jean-Baptiste Grenouille, e Dustin Hoffman in quelli del profumiere italiano Giuseppe Baldini. La pellicola, diretta dal regista tedesco Tom Tykwer, è tratta dal romanzo Il profumo (ed. Longanesi) di Patrick Süskind. Bestseller da 20 milioni di copie, tradotto in più di 40 lingue, uscito per la prima volta nel 1985. La trama di “Profumo –di un assassino” Negli squallidi bassifondi della Parigi del ...

... compreso il doppio salto dallaSilver alla serie B nel 2016. "Dopo "un'era" da Capitano della ...l'esclusiva Summer Nights 21 Luglio 2023 Sociale, nei punti vendita Unicoop Firenze frutta e ...... che hanno avuto una buona affluenza di pubblico,si proietta la pellicola "Il grande giorno" interpretata da Aldo, Giovanni e Giacomo . Il film è il remake del francese "'est La Vie" e ...Dopo il concerto evento di ieri, bis dei Maneskinallo stadio Olimpico di Roma. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan ... E'è la 495, che collega la stazione Tiburtina con ...

Pistoiese, c'è attesa per il grande evento di stasera al Nursery LA NAZIONE

Il centrocampista arrivato in prestito dal Genoa è stato condannato in primo grado per violenza sessuale. Parte della tifoseria è con lui, ma in città c'è chi dice no: stasera il sit-in ...Hanno ‘spaccato’ all’Olimpico e promettono di farlo ancora, in puro stile rock n’ roll. La prima volta non si scorda mai e i Maneskin possono dire di essersi fatti valere sul palco dello Stadio Olimpi ...