Stangata dall’Europa | dovranno installarlo tutte le auto | altrimenti una multa salatissima Correte subito in officina

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’Unione Europea vara un’altra direttiva. Glimobilisti del vecchio continentecorrere in: pena. Importante novità in arrivo per tutti aglimobilisti dell’Unione Europea. Bruxelles infatti ha varato un’importante direttiva che obbligherà i proprietari di veicoli a dover aggiornare le loro vetture. Ma naturalmente già da più parti stanno crescendo i malumori a causa comunque dei costi che potrebbero, come spesso accade, finire per essere troppo pesanti per i comuni cittadini. L’iniziativa dell’Unione Europea nasce da un proposito lodevole e da una necessità fattuale. Le vetture moderne sono sempre più soggette, causa computer di bordo e tecnologia sempre più imperante, ad attacchi malware che possono, nei casi più gravi, compromettere il ...