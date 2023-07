Spondilite anchilosante | ok Aifa a rimborsabilità nuova terapia orale

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) - E' disponibile in Italia, e con l'approvazione dell'Agenzia italiana del farmaco () rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, tofacitinib per il trattamento di pazienti adulti affetti daattiva che hanno risposto in modo inadeguato...

... e con l'approvazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, tofacitinib per il trattamento di pazienti adulti affetti daattiva ...Oltre alla colite ulcerosa - conclude la nota - in Italia upadacitinib è rimborsato nel trattamento dei pazienti adulti con artrite reumatoide, artrite psoriasica,e ...Cinquant'anni fa gli esperti individuarono per la prima volta il gene HLA - B27 come principale fattore di predisposizione della, l'associazione più forte mai descritta per qualsiasi patologia poligenica. Nei primi anni '90, nel patrimonio genetico dei sardi, è stata individuata una variante. ...

La spondilite anchilosante è una malattia infiammatoria cronica che colpisce la colonna vertebrale. Interessa tendenzialmente soggetti giovani, sotto i 45 ...La terapia della spondilite anchilosante si arricchisce di un farmaco JAK inibitore che ha già dimostrato la sua efficacia nel trattamento dell’artrite reumatoide, dell’artrite psoriasica e della coli ...