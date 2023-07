Spiagge e campeggi | le spiagge da scoprire quest’estate

Leggi su funweek

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il mare è da sempre la meta privilegiata delle vacanze italiane, grazie al ricchissimo patrimonio naturalistico che lo stivale offre. Non c’è, infatti, regione che non regali scorci e panorami mozzafiato, sempre diversi per caratteristiche e colori. Dall’oro al nero, i contrasti cromatici nelle acque – comprese quelle lacustri – sono una risorsa unica tutta damagari ino. Per vivere da vicino la bellezza degli arenili italiani, il portale leader in Italia pere villaggi vacanze.com ha selezionato le più bellecolorate dello stivale. Una lista che comprende i lungomare vulcanici delle Isole Eolie e le sabbie bianche della Sardegna. Passando per il rosa della Puglia, il color cannella della Calabria, l’oro dell’Isola d’Elba e il verde del ...