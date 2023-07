Spezia | UFFICIALE | preso Bandinelli dall’Empoli

(Di venerdì 21 luglio 2023) Filippoè ufficialmente un nuovo giocatore dello. Ecco il comunicato apparso sul sito web delle Aquile Filippoè ufficialmente un nuovo giocatore dello. Ecco il comunicato apparso sul sito web delle Aquile. COMUNICATO –Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivoFc le prestazioni sportive del centrocampista Filippo, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2027. Nativo di Firenze, classe 1995, cresce nelle giovanili della Fiorentina e dopo le ultime tre stagioni con la maglia della formazione Primavera, approda in Serie B al Latina, dove dimostra subito grande personalità e in due stagioni mette a referto 38 presenze. Nel campionato 2017/2018 a ...

...legge nel comunicato. Sei gol e sette assit nell'ultima stagione Saponara ha vestito la maglia della Fiorentina negli ultimi tre campionati (nella stagione 2020/21 ha giocato con lo...Commenta per primo Empoli ehanno ufficializzato attraverso i rispettivi canali lo scambio tra l'attaccante Emmanuel Gyasi, che va in Toscana, e il centrocampista Filippo Bandinelli, che si misurerà in Serie B con la ...Tramite comunicato, loha annunciato l'entrata in dirigenza di un nuovo volto. Si tratta di Andrea Gazzoli , ex direttore generale della Spal. Queste le parole del club ligure: "Prima calciatore fino ...

Empoli e Spezia ufficializzano uno scambio. Gyasi si trasferisce in Toscana a titolo definitivo. Bandinelli in Liguria ...