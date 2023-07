Specie aliene | tuberi immortali e agropizzerie

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il viaggio temporale che prende inizio al tavolo 19 della seconda edizione del Festival di Gastronomika, moderato dallo scrittore e divulgatore di storia e cultura del food Carlo Spinelli, ha origine in tempi ben lontani come il Neolitico. Per quanto l’età della pietra possa farsi percepire lontana dal nostro vivere quotidiano, è stata sorprendentemente la culla di molte tecniche di cultura gastronomica che riportiamo ancora oggi. Basti pensare alla tanto in voga fermentazione, che si è scardinata dallo scopo ultimo di conservazione degli alimenti per volgere a nostro favore il naturale fenomeno di deterioramento del cibo, divenendo una tecnica dall’attitudine sperimentale per accentuare e stimolare la degustazione di sapori inesplorati. È con questo sguardo “futuristico” al passato che si radica l’incipit della riflessione tra i diversi partecipanti, che si interrogano su quali ...