Spararono in centro città | Daspo “Willy” per due dei responsabili

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue giovani residenti in questa provincia sono stati destinatari di provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbani – c.d.– adottati dal Questore di Avellino in data 18 luglio corrente al termine dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine. I provvedimenti, adottati ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. n.14/2017 e succ.mod., sono stati emessi a seguito delle condotte lesive per l’ordine e la sicurezza pubblica avvenute agli inizi del mese di luglio in questo capoluogo. Nel merito, nelle prime ore del 19 luglio decorso alla sala Operativa della Questura veniva segnalata, nei pressi di un esercizio pubblico di questo capoluogo, l’esplosione di colpi di arma da fuoco da una vettura in transito. Il personale della sezione Volanti immediatamente si portava sul posto individuando n.4 cartucce a ...

