Spagna | la vicepremier Yolanda Dìaz furibonda contro il leader di Vox | «Come osate ridere delle donne assassinate?» – Il video

(Di venerdì 21 luglio 2023) Si chiude questa sera la campagna elettorale per le elezioni in: domenica 23 luglio i cittadini della quarta forza economica del continente saranno chiamati a rinnovare il Parlamento dopo che il premier socialista Pedro Sánchez ha sciolto il precedente nel tentativo di frenare la caduta nei sondaggi. Le ultime rilevazioni sembrano indicare che l’azzardo non porterà i risultati sperati: il centrodestra del Pp veleggia verso la vittoria, concordano tutti i sondaggi. Ma difficilmente avrà i numeri per governare da solo, e la prospettiva di un’alleanza con i nazionalisti di Vox imbarazza lo stessodei Popolari Alberto Núñez Feijóo. Ed è proprio sullo spettro dell’estremismo di destra al governo che hanno battuto il tasto idella maggioranza uscente negli ultimi gironi di campagna. Ad andare giù pesantissimo ...