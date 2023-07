Spagna-Costa Rica | Mondiali Femminili | ultime e diretta TV

(Di venerdì 21 luglio 2023) Questa mattina alle 9.30, allo Sky Stadium di Wellington, laaffrontanella sfida valida per la prima giornata del gruppo C deidi calcio 2023. La Roja parte favorita, ma attenzione alla squadra centramena che non vuole fare sconti a nessuno, esattamente come a Canada 2015. Ecco dunque lesulle probabili formazioni e dove vedere inil match, leCrediti foto: Selección Española Femenina de Fútbol FacebookNel 2015, edizione deiche si disputò in Canada,...

Spagna - Costa Rica: diretta live e risultato in tempo reale Calciomagazine

La partita Spagna - Costa Rica di Venerdì 21 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 1° giornata dei Mondiali Femminili ...Mondiali femminili, si parte oggi 20 luglio 2023. Ci saranno otto gironi da quattro squadre ciascuno. Le partite si disputeranno in Australia e in Nuova Zelanda, mentre la finale si terrà il 20 agosto ...