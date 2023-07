Soviero | “Se De Laurentiis mette la mano nel water pesca un’aragosta”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Salvatore, ex portiere della Salernitana, ha dato una colorita descrizione della fortuna e della lungimiranza del presidente del Napoli, De. NOTIZIE CALCIO NAPOLI.ha iniziato il suo intervento discutendo del nuovo DS, Meluso, e del suo predecessore, Giuntoli. “Meluso ha fatto più gavetta rispetto a Giuntoli. Cristiano, la vera carriera, l’aveva fatta a Napoli. Meluso deve dimostrare di essere all’altezza degli azzurri”, ha detto. Dee la fortuna secondoPassando a discutere dei presidenti più vincenti nella storia del Napoli,ha elogiato Deper la sua visione e lungimiranza. “Quando si vince è il massimo. De, pur avendo le risorse, non avrebbe ...

