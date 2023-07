Sorpresa per i tifosi | grande evento a Dimaro | presenti tre artisti napoletani!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 luglio 2023)per idel Napolinel ritiro di: tutti i dettagli dell’organizzato dalla società, in collaborazione con Union Gas e Luce, Official Partner del Club. Va avanti la preparazione in casa Napoli in quel di: la Val di Sole ha ospitato ieri la prima amichevole stagione contro la rappresentativa locale dell’Anaune Val di Non: 6-1 il risultato in favore degli azzurri, che hanno schierato perlopiù i giovani che hanno cercato di mettersi in mostra agli occhi di Rudi Garcia in questi primi giorni di ritiro. Da adesso, però, con l’arrivo del gruppo nazionali, si inizia a fare sul serio ed è attesa per il match amichevole contro la SPAL: la speranza deiè quella di rivedere in campo i vari Kvaratskhelia e ...