Sopravvive all’ameba mangia cervello ma resta paralizzato 14enne in sedia a rotelle con “danni significativi”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lo scorso anno era stato ricoverato in gravi condizioni per aver contratto un’infezione a causa dell’ameba, ora Caleb Z.,della Florida, può dire di essere sopravvissuto dopo aver trascorso molti mesi in ospedale. Caleb è uno dei pochissimi – cinque si dice – che è riuscito a non perdere la vita a causa di questa infezione, che si rivela fatale nel 97% dei casi. Tutto era iniziato mentre Caleb nuotava sulla spiaggia di Port Charlotte. Un calvario durato mesi, e che aveva fatto temere il peggio. Adesso il ragazzino cammina un po’, anche se il danno arrecato al suoè significativo: comunica con le espressioni facciali e deve usare una. La Naegleria fowleri, nome scientifico dell’ameba, può ...

Era in coma'ospedale pediatrico di Golisano, con i medici che lo monitoravano 24 ore su 24. I ... Per otto mesi, ha combattuto contro l'mentre era a malapena cosciente. È tornato dalla ...