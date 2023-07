Sommer | primo della lista | l’Inter vuole chiudere entro una data ? SI

(Di venerdì 21 luglio 2023)è ilnomeper: si conta diunaben precisa, anche per permettere a Simone Inzaghi di lavorare al meglio in vistaprossima stagione. Le ultime da SportItalia.? Yannè ilnomedelper la porta. Si conta diil weekend, pagando la clausola rescissoria di 6 milioni di euro al Bayern Monaco o cercando uno sconto, pagandone 4. Poi il club nerazzurro si concentrerà su Anatolij Trubin, con cui c’è già un accordo con l’entourage. A riferirlo è Alfredo Pedulla sui canali di SportItalia. Inter-News - ...

Commenta perIl Bayern Monaco pensa a Kamil Grabara per la porta. Il polacco potrebbe essere il nome giusto per prendere il posto di, sempre più in uscita. Lo scrive, in Polonia, Meczyki .Se sulci sono pochi dubbi, gli altri due presentano situazioni differenti: l'ex Sassuolo ... E tutto sembra andare in direzione, che dopo pochi mesi potrebbe lasciare il Bayern Monaco . ...Commenta perIl sostituto di Onana, prima possibile . L'Inter è a al lavoro per regalare a Inzaghi un nuovo ... Marotta ha come prima scelta Yann, 34enne portiere della nazionale svizzera, ...

GdS - Caos portieri: frenata per Sommer, idea De Gea. Trubin Fiducia ancora elevata Fcinternews.it

Il matrimonio tra Inter e Yann Sommer, parafrasando i "Promessi Sposi", al momento "non s'ha ancora da fare". Sembrava tutto pronto per la attesa "fumata bianca" tra il club nerazzurro e quello bavare ...Bel colpo del Genoa, che ha ingaggiato l’attaccante della nazionale italiana Meteo Retegui: decisivi anche i consigli del ct Mancini, operazione da 15 milioni. Il Milan insiste per il nigeriano ...