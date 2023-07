Sommer-Inter | strada in salita! Distanza col Bayern Monaco ? CdS

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ci vorrà ancora del tempo per vedere Yannall’. Lo sprint decisivo non arriverà nelle prossime ore. Colvige ancoraIN SALITA ? Appese ad un filo le speranze di Inzaghi e dell’di vederein Giappone con la squadra.in salita, ilfa muro e vuole che la Beneamata paghi la clausola da 6 milioni di euro. Non si sblocca l’operazione legata allo svizzero, anche perché Neuer non è ancora rientrato del tutto dopo l’infortunio al ginocchio. Da Viale Liberazione filtra poco ottimismo. La sensazione è che l’partirà per la tournée nipponica senza il suo numero uno ma con Raffaele Di Gennaro, Filip Stankovic e Andrei Ionut Radu. ...

2023 - 07 - 20 16:08:35, si chiude perL'stringe per. Il club nerazzurro ha presentato un'offerta di 4 milioni per Yann, portiere del Bayern Monaco. La trattativa ...E tutto sembra andare in direzione, che dopo pochi mesi potrebbe lasciare il Bayern Monaco . Siamo l', che se lo mettano in testa tutti : chi viene e chi no. Indaco32Proseguono le "telenovela" Morata, accostato anche all'Arabia, eper il quale l'non ha chiuso. Per Immobile invece sirene arabe. Di seguito, le dieci principali notizie di giornata. 1 " ...

Anche il Real Madrid ora è su Dusan Vlahovic. I dialoghi con la Juventus entreranno nel vivo negli States dove è in programma un’amichevole tra le due squadre ...L'Inter sta cercando un attaccante, ma non sarà un numero 9. Thuram ha preso la maglia simbolo, mentre Lukaku ha scelto la Juve. Si tratta con il Bayern per Sommer, con lo Shakhtar per Trubin e Cuadra ...