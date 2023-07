Sommer | Inter fiduciosa ma Bayern Monaco tentenna per un motivo – Sky

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’continua a tirare sul prezzo percol, che non è sicuro di voler cedere. Secondo Sky Sport 24 l’ambiente nerazzurro è comunque fiducioso. FIDUCIA – I giorni scorrono veloci e l’è ancora senza il primo portiere. La trattativa per Yannsembrava essere quasi conclusa ma negli ultimi giorni ilha tentato di trattenere lo svizzero. Il, spiega Sky Sport 24, è legato a Manuel Neuer, cheha sostituito nel corso dell’ultima stagione e le cui condizioni fisiche continuano a preoccupare. Nonostante questo, però, l’rimanesull’operazione. Intanto, la dirigenza nerazzurra sta cercando di risparmiare sulla clausola ...

Dopo una sola stagione a Milano, Andre Onana lascia l'per trasferirsi al Manchester United. ... I sostituti dovrebbero essere Yanne Trubin, per cui il club è ancora in trattativa.Commenta per primo La Bild torna sulla questione della clausola rescissoria di Yann, portiere del Bayern Monaco su cui l'si è fiondata da tempo ma che al momento è ancora a disposizione di Tuchel. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, infatti, la stessa ...

Marchetti (Sky): "L'Inter lavora per Sommer. Scamacca può essere un'idea in caso di cessione di Correa" Fcinternews.it

Il Milan ha fretta, nella giornata di oggi chiude Okafor, e imposta altre due trattative fondamentali per la nuova stagione. Intanto l’affondo per l’attaccante svizzero del ...L'Inter punta al triplo colpo dal Bayern Monaco: oltre al nuovo portiere possono arrivare anche due top player.