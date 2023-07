Sommer | futuro legato a quello di Neuer La spiegazione – Sky

(Di venerdì 21 luglio 2023) Yannaspetta solo l’Inter, ma ci sono problemi per il Bayern Monaco. Da Sky Sport viene spiegata la situazione per il portiere svizzero. ATTESA – Yannvuole assolutamente l’Inter, ma il Bayern Monaco non si muove dalla clausola rescissoria di 6 milioni di euro. I problemi fisici di Manuele il prolungamento del suo recupero dall’ultimo infortunio obbligano i tedeschi a resistere dal pressing dei nerazzurri per lo svizzero. Simone Inzaghi partirà per il Giappone senza un estremo difensore titolare, ci sono solo Filip Stankovic, Ionut Radu e Raffaele Di Gennaro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...

Con l'Inter che preme per averecome sostituto di Onana, i bavaresi stanno pensando a ... Attesa per la risposta di Kane, che non ha ancora deciso il suo. 2023 - 07 - 11 15:27:58 Liverpool,...In attesa di scoprire ildi Ricci, obiettivo di Sarri alla Lazio, Cairo si è cautelato ... 2023 - 07 - 20 16:08:35 Inter, si chiude perL'Inter stringe per. Il club nerazzurro ha ...Ma ora l'Inter deve guardare aled arrivare alla prossima stagione con un portiere che ...trovata da Maretta sembrava perfetta con l'arrivo di un giocatore di esperienza come Yanne ...

Ecco perché il trasferimento di Sommer all'Inter potrebbe saltare blue News | Svizzera italiana

