Soldi | ecco cosa nasconde alla Rai | bomba di Dagospia su De Martino

(Di venerdì 21 luglio 2023) È stato riconfermato in Rai, ma a Stefano Deil compenso di Viale Mazzini sembra non bastare. E cosìche "" le sue serate in discoteca. Non a Belen Rodriguez, con cui negli ultimi tempi le cose non sembrano andare per il meglio. Niente affatto. Stando a Giuseppe Candela per, l'ex ballerino di Amici partecipa molto spesso, "in cambio di cifre a dir poco importanti", come special guest a feste in discoteca. Partecipazioni, quelle nei locali, che riportanomente i tronisti di Uomini e Donne ai tempi d'oro. Per questo secondo Candela Depreferisce omettere la, "per non sporcarsi l'immagine non annuncia, non rilancia le sue ospitate sui social. Punta a un profilo alto? Nel dubbio porta a casa la grana". ...

Come mai la scelta di un crowdfunding Abbiamo bisogno di, abbiamo bisogno di andare in un ...tutto qui. Com'è possibile partecipare al finanziamento Quant'è il budget che avete come ...È stato riconfermato in Rai , ma a Stefano De Martino il compenso di Viale Mazzini sembra non bastare. E cosìche 'nasconde' le sue serate in discoteca. Non a Belen Rodriguez , con cui negli ultimi tempi le cose non sembrano andare per il meglio. Niente affatto. Stando a Giuseppe Candela per Dagospia , l'...Stesso titolo e format, ma con piùin tasca:tutta la verità su Fazio

L'agenda, le confidenze di amanti e pentiti su Messina Denaro: ecco i file segreti da vendere a Corona PalermoToday

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...