Softball | Coppa del Mondo 2023 | Navarria aprirà l’evento con un lancio simbolico

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ladeldi Italiaverrà aperta dalla schermitrice Maria, che effettuerà un primoavrà luogo domani, sabato 22 luglio, a Castions di Strada, poco prima della partita contro il Venezuela. L’atleta tricolore lascerà poi i mondiali diper dirigersi a Milano e disputare quelli schermistici, che inizieranno il 22 luglio per finire il 30., che vanta diverse medaglie olimpiche e il titolo di campionessa italiana in carica, tenterà di conquistare un nuovo riconoscimento. SportFace.

Sono sedici le Azzurre che parteciperanno alla fase a gironi della Coppa del Mondo di softball, in programma dal 22 al 26 luglio a Castions di Strada e Buttrio, in Friuli Venezia - Giulia. Non ci sono state variazioni rispetto alla squadra che ha preso parte quest'...

UDINE – Il vice governatore della Regione Friuli, Mario Anzil, ha parlato di "una terra e una gente orgogliose di essere all'altezza di ogni sfida".