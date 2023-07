(Di venerdì 21 luglio 2023) Milano, 21 lug. (Adnkronos Salute) - E' "prevista per il 312023" ladeideltecnico che si è aperto ieri al ministero della Salute sui Dm 70 e 77, per discutere "le criticità emergenti dall'attuazione dei regolamenti sull'assistenza ospedaliera e territoriale". Quindi "i

Snami, '31 ottobre fine lavori tavolo Dm 70-77, risultati in libro bianco' Tiscali Notizie

(Adnkronos Salute) - E' "prevista per il 31 ottobre 2023" la fine dei lavori del Tavolo tecnico ... sintetizzati in un unico documento", un "libro bianco". Lo riferisce lo Snami, Sindacato nazionale ...ROMA (Reuters) - Il patto parasociale tra CDP e il gruppo cinese State Grid su CDP Reti, la holding cui fanno capo quote strategiche in Snam e Terna, va verso il rinnovo automatico a meno di intervent ...