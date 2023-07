Smog a Torino | chiusa un’indagine sugli ex amministratori | “Inquinamento colposo Misure inadeguate e interventi mancati”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Fra i mille e i 1.400 morti. Metà dei quali per malattie cardiovascolari. E almeno 700 ricoveri in ospedale. Questo l’impatto dellosulla popolazione di. Lo si ricava dai “dati statistici” contenuti in un avviso di chiusura indagini notificato, a sorpresa, ai vertici dell’amministrazione del Comune die della Regione Piemonte. La Procura diprocede perambientale in forma colposa. L’accusa è di non avere fatto abbastanza – tra “”, “”, “inefficacia”, “deroghe”, “imprudenza”, “negligenza”, “imperizia” – per combattere le concentrazioni di sostanze nocive. Gli indagati sono sette: Sergio Chiamparino, presidente (Pd) della Regione Piemonte fino al 2019, con Alberto ...

, chiusa l'inchiesta La Procura torinese procede per inquinamento in forma colposa, questo l'elenco dei sette che rischiano il rinvio a giudizio: Chiamparino , presidente della Regione ...19.57,chiusa inchiesta:3 indagati La procura aha chiuso le indagini sulle presunte carenze della pubblica amministrazione in materia di contenimento delloche grava sul capoluogo ...Tale condotta, essenzialmente di carattere omissivo, ha concorso a cagionare la grave situazione di inquinamento che affligge l'aria die può integrare, così come ora ipotizzato anche dalla ...

Smog a Torino, chiusa un’indagine sugli ex amministratori: “Inquinamento colposo Il Fatto Quotidiano

Fra gli indagati, secondo le prime informazioni, figurerebbero gli ex sindaci Chiara Appendino e Piero Fassino e l'ex governatore Sergio Chiamparino ...In sette rischiano il rinvio a giudizio, l'attuale governatore Alberto Cirio è fuori dall'inchiesta La Procura di Torino ha chiuso le indagini sulle presunte carenze della pubblica amministrazione in ...