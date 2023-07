Smog a Torino | a rischio processo Appendino | Fassino e Chiamparino

(Di venerdì 21 luglio 2023) In sette rischiano il rinvio a giudizio, l'attuale governatore Alberto Cirio è fuori dall'inchiesta

19.57,chiusa inchiesta:3 indagati La procura aha chiuso le indagini sulle presunte carenze della pubblica amministrazione in materia di contenimento delloche grava sul capoluogo ...Tale condotta, essenzialmente di carattere omissivo, ha concorso a cagionare la grave situazione di inquinamento che affligge l'aria die può integrare, così come ora ipotizzato anche dalla ...... contribuendo alla formazione die all'inquinamento dell'aria. Gli COV sono noti anche per la ... I suoi vantaggi ecologici sono molteplici ed Eurograndine - multinazionale nata acon base ...

Smog, chiusa l’indagine partita dall'esposto di Torino Respira: ipotizzato il reato di inquinamento ambientale TorinOggi.it

Finiti nel mirino dei magistrati gli ex amministratori pubblici comunali e regionali dal 2015 al 2019: Fassino, Appendino e Chiamparino ...Vanno verso il processo tutti i sindaci di Torino e i governatori del Piemonte, con rispettivi assessori all’Ambiente, che sono stati in carica negli ultimi dieci anni. Sono accusati di inquinamento a ...