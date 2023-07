Skoda Superb Wagon - Più grande e tecnologica | fa scuola alla Passat

(Di venerdì 21 luglio 2023) La quarta e ultima generazione dellasarà un punto di riferimento: non solo per la, ma per l'intero gruppo Volkswagen. Per comprenderne l'importanza, basti sapere che ai piani alti di Wolfsburg hanno deciso di affidare, proprio al marchio boemo, lo sviluppo della base tecnica su cui nasce, al pari dell'ammiraglia della Freccia Alata, anche la nuovaVariant: entrambi i modelli verranno prodotti nel sito di Bratislava. Insomma, sarà la(nuovamente proposta anche berlina, a differenza della tedesca) a fornire, all'interno del Gruppo, lo stampo della stationdi segmento D generalista: una familiare disostanza, capace però di sollevare l'asticella anche sul fronte dello stile, della qualità delle finiture e della dinamica. L'abbiamo vista in ...

La quarta e ultima generazione dellasarà un punto di riferimento: non solo per la, ma per l'intero gruppo Volkswagen. Per comprenderne l'importanza, basti sapere che ai piani alti di Wolfsburg hanno deciso di affidare, ......cheha introdotto per questi suoi modelli. Ricordiamo che le novità 2023, per la casa automobilistica, non finiscono qui. Infatti, già in autunno arriveranno le nuove generazioni die ...Per questo scopo la nuova2024 , che verrà presentata in autunno, avrà una videocamera posteriore ad alta definizione. LA MOLTIPLICAZIONE DEI RADAR Altra novità della futura- che ...

Nuova Skoda Superb 2023, prova del prototipo in anteprima Motor1 Italia

Arriverà nelle concessionarie a settembre 2024, ma ne abbiamo già guidato alcuni prototipi: è la quarta generazione della grande famigliare della casa ceca. Fra le tante novità, oltre a interni più am ...Siamo stati in Francia per osservare e guidare in una esclusiva anteprima la nuova Skoda Superb 2024. L'ammiraglia boema cambia completamente dentro e fuori, proponendo nuove motorizzazioni, un inedit ...