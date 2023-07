Skoda Superb Wagon - Più grande e tecnologica | fa scuola alla Passat - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 21 luglio 2023) La quarta e ultima generazione dellasarà un punto di riferimento: non solo per la, ma per l'intero gruppo Volkswagen. Per comprenderne l'importanza, basti sapere che ai piani alti di Wolfsburg hanno deciso di affidare, proprio al marchio boemo, lo sviluppo della base tecnica su cui nasce, al pari dell'ammiraglia della Freccia Alata, anche la nuovaVariant: entrambi i modelli verranno prodotti nel sito di Bratislava. Insomma, sarà la(nuovamente proposta anche berlina, a differenza della tedesca) a fornire, all'interno del Gruppo, lo stampo della stationdi segmento D generalista: una familiare disostanza, capace però di sollevare l'asticella anche sul fronte dello stile, della qualità delle finiture e della dinamica. L'abbiamo vista in ...