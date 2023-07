Skoda Scala e Kamiq restyling | vi diciamo in anticipo come saranno

Sono passati quattro anni dal lancio ,Kamiq hanno ricevuto i consensi della critica e della clientela e oggi sono pronti a rinnovarsi. La Casa ha lavorato principalmente sugli ...Sono trascorsi quattro anni dal lancio dellae il modello sta per ricevere un aggiornamento. Dalle immagini diffuse dal marchio, si possono notare modifiche al design che indicano anche miglioramenti tecnologici. La vettura si ...ha pubblicato quattro bozzetti che confermano in anteprima alcune delle novità che porteranno la nuovae il nuovoKamiq. La presentazione è attesa per il 1° agosto.ha svelato i primi bozzetti di due dei suoi modelli più amati: la, una berlina compatta, e lo...

Come anticipato in precedenza, le Skoda Scala e Kamiq restyling verranno presentate ufficialmente il prossimo 1° di agosto, mentre nelle concessionarie arriveranno tra i mesi di settembre e ottobre.La berlina media e il City SUV della Casa boema, Skoda Scala e Kamiq, si rinnovano nel design e migliorano nella tecnologia di bordo: le prime immagini ...