Siglato il protocollo d' intesa Fenailp Turismo - Associatori Albergatori di Palinuro

Ilfirmato il 19 luglio, secondo quanto spiegato, restera in vigore fino al completamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. L'accordo ...RAGUSA - Polizia di Stato e Sicindustria Ragusa hanno attivato, attraverso und'intesa, nuove misure e procedure di intervento, scambio di informazioni per contrastare i crimini informatici, le frodi informatiche, gli accessi abusivi ai sistemi informatici , lo ...Nei giorni scorsi, all'indomani di quanto avvenuto lo scorso weekend, è stato reso noto ilin Municipio con i gestori dei locali di piazza Labriola, via Falese e corso della ...

Cascina: siglato protocollo tra Comune e Guardia di Finanza su utilizzo delle risorse del Pnrr PisaToday

Da oltre vent’anni Slow Food ha posto l’accento su temi quali il contrasto al consumo indiscriminato di suolo, i cambiamenti climatici, la difesa della biodiversità, la lotta all’inquinamento anche at ...L'accordo siglato ieri in Prefettura a Bergamo tra i vigili del fuoco e i sommozzatori volontari di Treviglio garantisce un maggior coordinamento e tempestività nei soccorsi in laghi e fiumi bergamasc ...