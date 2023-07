Siamo al delirio | sterminare la gente raffredda il pianeta

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ormai non si tengono più, ciascuno va in ordine sparso, sono saltati tutti gli schemi della cronaca, della logica, della decenza si può dire di tutto e di più, sicuri che nessuno ne chiederà conto, in una perenne carica di bisonti dementi. Vale tutto e se chiedi a chi l’ha sparata grossa di dimostrare l’assunto, ti ride in faccia e passa a una boiata più grossa: per tutto il resto, ci sono i debunker che è militanza organizzata e assoldata per sostenere le bufale più tristi fingendo di combatterle. Passata, per ora, la smania sanitaria,in territori climatici e l’ultimolo offre Focus.it che riprende un surreale studio in cui si dice, si insinua che lo sterminio dei nativi americani abbassò la temperatura globale; o almeno contribuì a ridurla. La tesi di questo “lavoro” uscito su Quaternary Science Reviews (e mecojons), è rudimentale, ...