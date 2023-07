Si sgonfia l' ennesima balla contro il governo Meloni | non ne azzeccano una

(Di venerdì 21 luglio 2023) Qualcosa si sta inceppando nell'ingranaggio tra grande stampa autorevole e nobile politica progressista che regge le fila della narrazione del Paese da decenni e che finora aveva sempre funzionato come un orologio svizzero, condizionando la vita dei governi e garantendo al Pd di accedere al potere anche senza pieno mandato popolare. Andava più o meno così: si trovava un tema sensibile, si cominciava a sparare a zeroil centrodestra, alternativamente raccontato come incapace, truffaldino o incompetente in materia, poi con un sapiente racconto si drammatizzava la situazione, quindi si invitava alla rivolta civile, ribattezzata resistenza per nobilitarla e si mandava a casa ilnemico, dopo averlo destabilizzato a suon di balle e attacchi infamanti. Sarà perché laè fortunata, sarà perché i suoi avversari a questo ...

