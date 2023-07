Si scrive Miami | si legge Barça | Iniesta sogna la Florida

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dopo Messi, Busquets e Jordi Alba, un altro ex Barcellona potrebbe arrivare all’Inter: si tratta di AndresUna nuova enclave sta prendendo il controllo della: dopo la grande comunità cubana nel sud dello stato, un nuovo, piccolo ma deciso gruppo di catalani sta invadendo la città. Dopo Messi, Busquets e Jordi Alba l’Interpotrebbe prendere anche Andres. Il centrocampista, dopo l’addio al Giappone ha fatto sapere di non voler ancora ritirarsi e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo aver parlato con i suoi ex compagni di squadra avrebbe trovato un accordo con la squadra di David Beckham.