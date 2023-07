Si continua a cercare una presunta leonessa vicino a Berlino

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nella notte non ci sono stati avvistamenti e non sono state trovate tracce, e c'è qualche dubbio che si tratti di una

a leggere su Tg. La7.it - Almeno 16 persone sarebbero morte per la frana causata dalle ... Sessanta i soccorritori al lavoro perdi salvarle, nonostante le condizioni metereologiche ...Non ha sensodi decostruire una retorica irrazionale, e che troverà sempre nuove modalità ...E cosa succede se il simbolo fallisce nella sua azione Se l'azione politica è unatensione ......dovrebbero per primi lanciare l'allarme e fare da monito a questa situazione che nei mesi...parola d'ordine per l'Amministrazione Bruno è nascondere le proprie responsabilità e quindi...