Sette italiani su dieci a favore del salario minimo I sì prevalgono anche tra gli elettori dei partiti di maggioranza

(Di venerdì 21 luglio 2023) La maggior parte deglisarebberovoli all’introduzione di un. È quanto conferma una rilevazione di Euromedia Research riportata oggi sul quotidiano La Stampa. Il 71,5% degli interpellati approva la misura con picchi del 90% tra glidei 5 Stelle e dell’88% tra quelli del Pd. In ogni caso ivoli sono latra gli elettri di Fratelli d’Italia (57%), Lega (71%) e Forza Italia (67%). Tra glideidi governo è più consistente la quota di chi vorrebbe che la misura fosse accompagnata da ulteriori sussidi alle imprese con un picco del 47% tra chi vota Forza Italia a fronte di un dato medio del 25%. Dal sondaggio emerge peròuna ...

