“Serve la governance bioregionale” Trovato l’ideologo per Elly Schlein

(Di venerdì 21 luglio 2023) Zuppa di Porro. Arriva la rata del Pnrr, mica briciole, sono 18,5 miliardi ma con lo sconto. Non riesco davvero capire perchè ancora una volta mettano nei casini Corona, per una brutta storia in cui lui non ha fatto una ceppa. Emergenza caldo sul lavoro, il sobrio titolo della Rep. Ita fuori lazzerini, arriva il tedesco dice il Mes. Capone e l’avvocato di Davigo. I sondaggi della Ghisleri dicono che due italiani su tre vogliono il salario minimo. Musk proprio non paice a quelli del Sole che gli preferscono Netflix: titoli che raccontano una storia. Morte Purgatori, scatta la denuncia. Parla Orcel #rassegnastampa21luglio L'articolo proviene da Nicola Porro.