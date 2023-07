Serie A | Tijjani Reijnders | da cassiere di Aldi a sostituto di Tonali al Milan

(Di venerdì 21 luglio 2023) 2023-07-19 17:26:34 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:o aggiunge e continua. I ‘rossoneri’ hanno annunciato l’ingaggio del giocatore chiamato a colmare il vuoto lasciato da Sandro. Si tratta di(Zwolle, 1988)per cui hanno pagato 20 milioni di euro, più bonus,all’AZ Alkmaar. L’olandese firma fino al 2028. Figlio e fratello di un calciatore, deve il suo nome a Babangida Il 24enne centrocampista olandese era destinato a diventare un calciatore. Suo padre, Martin, ha giocato come attaccante e ha giocato più di 250 partite mentre attraversava PEC Zwolle, Den Bosch e Veendam, tra gli altri. Non solo quello. Martin, tifoso dell’Ajax, Lo ha chiamato dopo l’ala nigeriana Tijani Babangida. Senza il padre, il successo die quello del ...

Il talento olandese ha anche rivelato di aver parlato del suo approdo inA anche con alcuni ... l'elogio a Leao e Theo Hernandez Nel prosieguo della conferenza di presentazione di...Lo ha detto il nuovo centrocampista offensivo del Milan,Reijnders, in conferenza stampa di presentazione : 'Naturalmente ho visto gli olandesi del Milan e quello che hanno fatto per questo ...E dal mercato, dopo Loftus - Cheek, è arrivatoReijnders dall'AZ. Ecco come sarebbe attualmente il 4 - 3 - 3 di Pioli Vai alla Fotogallery Il tabellino MILAN - LUMEZZANE 7 - 0 5' e 17' Pobega,...

Tijjani Reijnders al Milan! | News Lega Seria A

Giornata di presentazioni ufficiali, Timothy Weah a Torino e il centrocampista olandese Tijjani Reijnders a Milano, mentre l’Everton brucia i rossoneri per Danjuma superando l’offerta ...L'olandese Reijnders, ultimo colpo di mercato del Milan, si è presentato in conferenza stampa: 'Spero di fare cose positive qui' ...