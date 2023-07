torna al lavoro. Il co - fondatore di Google è sempre più presente a Mountain View, dove è impegnato nell'intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal,..., il co - fondatore di Google, incrementa la sua presenza in ufficio e guida le iniziative di IA dell'azienda per contrapporsi alla popolarità di ChatGPT con Google Bard. Sebbene...Articolo da www.wsj.com sostanze psichedeliche 7 Elon Musk prende la ketamina. Aa volte piacciono i funghi magici. Steve Jobs aveva parlato a lungo dell'uso dell'LSD. I dirigenti di importanti società organizzano ...

Sergey Brin torna al lavoro per aiutare Google sull'IA - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Sergey Brin torna al lavoro. Il co-fondatore di Google è sempre più presente a Mountain View, dove è impegnato nell'intelligenza artificiale. (ANSA) ...Brin e Page offrivano il loro motore di ricerca a un 750 mila dollari ma ricevettero un «no». La stessa cosa successe a Zuckerberg che voleva vendere Facebook per 75 milioni. Cinque storie esemplari ...