Sensi primo cambio di Inter-Pergolettese | fuori dopo 37 minuti!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 21 luglio 2023) È in corso in questi minuti, secondo test amichevole del precampionato nerazzurro. Punteggio attualmente sul 3-0, con ilarrivato già37 minuti:Stefano, dentro Giovanni Fabbian.PRECOCE – Solo 37 minuti per Stefanonella partita amichevole in corso ad Appiano Gentile,, autore anche del calcio d’angolo che19 minuti ha portato al gol dell’1-0 firmato da Joaquin Correa. Uscito dal campoil cooling break, al suo posto è entrato Giovanni Fabbian. Resta da capire se sia untattico, dovuto alla stanchezza precampionato o a un possibile problema fisico. ...