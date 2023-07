Selvaggia Lucarelli e la lite col tassista | “Peggior razza di Italia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il Pos non funziona sul taxi a Bari “Voi tassisti siete lad’”.documenta con un video, pubblicato su Instagram, l’esperienza a bordo di un taxi a Bari. La giornalista, arrivata a destinazione, chiede di effettuare il pagamento elettronico. Il Pos, però, a bordo del taxi non funziona. Il tentativo di pagamento non va a buon fine. “Se non funziona, non è un mio problema”, dice il. “E’ un suo problema, invece”, ribatte. “Prego, se ne vada gratis… La corsa la offro io”, dice alla fine ilmentre la tensione sale. “Voi tassisti siete lad’”, dice la giornalista uscendo dall’auto. “Bari. Prendo un taxi per andare ...