Sei tartarughe morte a Castel Volturno | è allarme

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – E’per l’alto numero dimarine Caretta caretta trovatedi recente: sei in quattro giorni, di cui alcune in un chilometro tra Pineta Mare ed Ischitella e altre tra le località tra Baia Verde e Bagnara; ulteriori due sarebberoin località vicine a. La Caretta Caretta è una specie dall’alto valore naturalistico, che potrebbe entrare nella lista di quelle in via d’estinzione e per questo protetta da numerose convenzioni internazionali. Dalla capitaneria di Porto fanno sapere che almeno treerano già in avanzato stato di decomposizione quando sono state rinvenute sulla spiaggia, e ...

