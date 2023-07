Sea of Thieves | nuovo DLC The Legend of Monkey Island

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) – Xbox ha annunciato ilDLC di Sea of: Theof, disponibile gratuitamente per i possessori di qualsiasi edizione di Sea ofsu Xbox Series XS, Xbox One, PC Windows 10/11, Steam e per tutti i membri di Xbox Game Pass. Sea of: Theofè il frutto di una collaborazione tra Rare e Lucasfilm Games che unisce le due ciurme dei giochi pirateschi per narrare una storia inedita. L’espansione comprende tre Tall Tales, che seguono le avventure di Guybrush Threepwood in Sea ofe vedono la partecipazione di Guybrush, del pirata fantasma LeChuck e di altri personaggi (e doppiatori) della serie di...

