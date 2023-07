Se un volo per Olbia costa mille euro Così il governo vuole intervenire sul caro biglietti

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 luglio 2023) "Le tariffe degli aerei aumentano laddove il cittadino non ha altra scelta, come in Sicilia e Sardegna, con picchi inaccettabili, del 70 per cento. Con Matteo Salvini siamo d’accordo che interverremo a breve", dice il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine della commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi sul-voli, sul quale anche l'Antitrust ha aperto un' istruttoria. Dunque Urso e Salvini hanno dato mandato ai tecnici dei due dicasteri di mettere a punto un testo legislativo che si occupi anche di “cancellare eventuali pratiche di concorrenza scorretta che dovessero emergere”. Non è chiaro come questo dovrebbe avvenire tecnicamente, ma è evidente invece che le spiegazioni dei vettori sui rincari delle tariffe non hanno convinto il ministro. Non si potrà trattare, ricorda il Corriere, di fissare per legge un prezzo massimo ...